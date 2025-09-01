Sin Jarry ni Tabilo: Chile presentó su nómina para la serie de Copa Davis ante Luxemburgo

Este lunes, el capitán Nicolás Massú dio a conocer la nómina de tenistas que representarán a Chile en la serie de Copa Davis que se disputará en suelo nacional frente a Luxemburgo, destacando las ausencias de Nicolás Jarry (102° del ATP) y Alejandro Tabilo (122°).

Según se detalló, los dos representantes mejores ubicados entregaron sus motivos para no estar presentes. En primer lugar, el nieto de Jaime Fillol acusó motivos familiares tras el nacimiento de su tercera hija, mientras que "Jano" prefirió ajustar su calendario en el circuito.

En ese sentido, el duelo válido por el Grupo Mundial I que se disputará entre el sábado 13 y domingo 14 de septiembre tendrá un equipo conformado por Cristian Garín (126° ATP), Tomás Barrios (134°), Matías Soto (272°), Daniel Núñez (773°) y Diego Fernández (1068°).

Además, el combinado nacional contará con el apoyo de los invitados Benjamín Torrealba, Nicolás Villalón y Benjamín Pérez, quienes formarán parte de los entrenamientos.