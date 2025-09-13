Tomás Barrios cumplió y amplió la ventaja de Chile ante Luxemburgo en Copa Davis

El tenista chileno Tomás Barrios (134° de la ATP) cumplió con las expectativas y reflejó en cancha la diferencia de ranking con el luxemburgués Alex Knaff (668°) para vencerlo en sets corridos.

El chillanejo hizo un correcto partido, y con contundencia se impuso por 6-1 y 6-2 en una hora y 15 minutos.

Barrios quebró de entrada en el primer set y de ahí en más fue superior a Knaff, un jugador que está acostumbrado a las canchas de cemento del circuito universitario estadounidense.

El nacional manifestó esa superioridad con sus característicos longashot, tiros cortos que evidenciaron la poca adaptación de su rival a la arcilla del Court "Anita Lizana" y que sacaron aplausos del público que repletó la tradicional cancha ubicada en el Parque Estadio Nacional.

En el segundo parcial, el trámite fue similar. Un quiebre en el cuarto juego le permitió aumentar la distancia y encaminarse a la victoria.

Con esto, Chile quedó en ventaja de 2-0 ante los europeos para ponerse a solo un partido de asegurar su paso a las Qualifiers de febrero de 2026.