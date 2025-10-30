Zizou Bergs repasó polémica con Garin: Recibí 400 mil recetas chilenas como insulto
El tenista belga confesó que sintió "mucho miedo" por los mensajes de fanáticos chilenos tras el choque en Copa Davis.
A casi nueve meses del polémico choque en Copa Davis donde golpeó a Cristian Garin, el tenista Zizou Bergs rompió su silencio. El deportista belga reconoció que los miles de mensajes que recibió de fanáticos chilenos en redes sociales lo afectaron profundamente y le provocaron temor.
En una entrevista con el medio De Afspraak - VTR Max, Bergs rememoró el incidente ocurrido en Bélgica. "El estadio estaba en éxtasis. Me dejé llevar. Me dirijo de forma imprudente al banquillo, mi oponente pasa y lo toco. El se tumba y entonces no quiere seguir jugando", relató el actual 41 del ranking ATP.
El europeo detalló la particular forma de acoso que sufrió tras el partido. "Abro mi teléfono y veo un bombardeo de mensajes en mis redes sociales, provenientes de chilenos. Lo realmente extraño es que me insultaron enviando recetas: '¿Cómo se hace el chile con carne? ¿Cómo se hacen las empanadas?', en dos días recibí 400 mil".
Esta situación le generó una gran inseguridad. "Me sentí abrumado e inseguro, porque viajo por todo el mundo. Tenía que ir a jugar a Miami, allí hay muchos sudamericanos y también chilenos, sentí mucho miedo", confesó.
Finalmente, Bergs explicó por qué tardó tanto en hablar sobre el tema: "Mi estrategia fue no hablar del tema por mucho tiempo, dejar que se olvidara".