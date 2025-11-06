Cristian Garin avanzó con paso firme a cuartos de final en el Challenger de Lima 2

El tenista chileno Cristian Garin sigue firme en el Challenger de Lima 2 al instalarse en los cuartos de final con un doble 6-3 sobre el ruso Ivan Gakhov (266°), en una hora y 27 minutos.

El partido comenzó con el nacional salvando un punto de quiebre en el segundo game, mientras que quebró en el quinto y luego selló el set con otra ruptura en el noveno juego.

En el segundo set el nacido en Arica sufrió un break de entrada. Sin embargo, se recuperó de inmediato al devolver el quiebre, que también repetiría en el cuarto juego. En el séptimo juego Garin salvó una bola de break con un ace y tras desaprovechar dos match points con el ruso al servicio, sentenció la victoria en el último game.

Con esto, "Gago" sigue sumando puntos valiosos para intentar acercarse a volver al Top 100. Aunque en el ranking en vivo sigue 105°, con dos victorias más aseguraría su regreso a los 100 mejores del mundo.

En cuartos de final Garin enfrentará al ganador de la llave entre el local peruano Gonzalo Bueno (218°) y el argentino Alex Barrena (177°).

En la capital peruana el chileno conquistó el 2016 su primer título Challenger, mientras que en 2018 selló por primera vez su ingreso en el top 100.