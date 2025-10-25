Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin ganó su segundo partido del día y avanzó a semifinales en Costa do Sauipe

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno jugará este mismo sábado en su intento por ingresar a la final del torneo.

Cristian Garin ganó su segundo partido del día y avanzó a semifinales en Costa do Sauipe
El tenista chileno Cristian Garin (107°) bajó al primer clasificado del Challenger de Costa do Sauipe en su segundo triunfo del día y se instaló en las semifinales del torneo brasileño.

El número dos de nuestro país se impuso al argentino Mariano Navone (85°) por 7-6 (4) y 6-2 en dos horas y 13 minutos para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

El nacional se verá las caras ante el joven y promisorio paraguayo Daniel Vallejo (190°), a quien ya venció hace unas semanas en Antofagasta.

Con este resultado, Garin está sumando 35 puntos ATP lo que le vale escalar dos posiciones situándose 105° en el Ranking Live.

