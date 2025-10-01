Cristian Garin se sobrepuso a dudas iniciales para avanzar en Antofagasta
El chileno mostró dudas en el primer set, pero luego marcó difrerencias.
El chileno mostró dudas en el primer set, pero luego marcó difrerencias.
El tenista chileno Cristian Garin (124° de la ATP) se sobrepuso a un flojo inicio y terminó venciendo en tres sets al uruguayo Franco Roncadelli (391°) para avanzar a los cuartos de final del Challenger de Antofagasta.
El jugador nacional se impuso por 2-6, 1-6 y 1-6 en una hora y 58 minutos para dejar en el camino al charrúa.
El ariqueño mostró falencias con su saque en el primer set, pero luego de rearmó y se mostró intratable, estableciendo en cancha las diferencias de rankings.
En la siguiente ronda del torneo perteneciente al circuito Dove Men+Care, el número tres de Chile se verá las caras ante el ganador del duelo entre el libanés Hady Habib (172°) y el argentino Carlos Zárate (904°).
Desde ya Garin está sumando seis puntos y situándose en la posición 120° del Ranking Live.