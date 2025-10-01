Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Cristian Garin se sobrepuso a dudas iniciales para avanzar en Antofagasta

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El chileno mostró dudas en el primer set, pero luego marcó difrerencias.

Cristian Garin se sobrepuso a dudas iniciales para avanzar en Antofagasta
El tenista chileno Cristian Garin (124° de la ATP) se sobrepuso a un flojo inicio y terminó venciendo en tres sets al uruguayo Franco Roncadelli (391°) para avanzar a los cuartos de final del Challenger de Antofagasta.

El jugador nacional se impuso por 2-6, 1-6 y 1-6 en una hora y 58 minutos para dejar en el camino al charrúa.

El ariqueño mostró falencias con su saque en el primer set, pero luego de rearmó y se mostró intratable, estableciendo en cancha las diferencias de rankings.

En la siguiente ronda del torneo perteneciente al circuito Dove Men+Care, el número tres de Chile se verá las caras ante el ganador del duelo entre el libanés Hady Habib (172°) y el argentino Carlos Zárate (904°).

Desde ya Garin está sumando seis puntos y situándose en la posición 120° del Ranking Live.

