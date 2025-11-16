Cristian Garin tumbó a Ignacio Buse y se consolidó en el Challenger de Montevideo

El tenista chileno Cristian Garin (105°) sacó grandes réditos de su participación en el Challenger de Montevideo, ya que no solo se quedó con el título tras imponerse al peruano Ignacio Buse (110°) por 6-7 (3), 6-2 y 6-2, sino que también escaló en el ranking ATP y entró en el cuadro principal del Abierto de Australia.

El inicio del encuentro no fue sencillo para "Gago", quien se vio superado por un inspirado rival que logró romper el servicio en la primera manga, y aunque el criollo consiguió igualar las acciones en el marcador, su oponente se mantuvo firme para llevar el set a un tie-break.

En el desempate, el tenista de 21 años fue más consistente y se lo adjudicó por 3-7, tomando una ventaja inicial que obligaba a Garin a remontar, tal como lo había hecho en semifinales ante su compatriota Tomás Barrios.

Allí, el ariqueño demostró su capacidad de reacción en el segundo set. Tras sufrir un quiebre inicial, respondió inmediatamente con un contrabreak para emparejar y, tras un esfuerzo considerable, logró una ruptura vital para llevar el partido a la definición.

Con el impulso anímico a su favor, el chileno dominó por completo el tercer set. Salió con gran determinación ante un Buse que no logró encontrar la manera de contrarrestar. Tras dos horas y quince minutos de partido, la raqueta nacional terminó festejando en Uruguay.

Esta victoria representa el cuarto título Challenger del año para Garin, un logro significativo en su carrera. Además, irrumpirá en el en el puesto 79 y recuperará el sitial como la mejor raqueta chilena en el circuito, superando a Alejandro Tabilo antes de su última participación en el Challenger de Temuco.