Garin remontó en Montevideo y quedó a un paso del Top 100 y el Abierto de Australia

El tenista chileno Cristian Garin (105° del mundo) sacó adelante un durísimo partido para avanzar a semifinales del Challenger de Montevideo y, de momento, regresar al top 100 del ranking ATP.

El "Tanque", quinto cabeza de serie, remontó para derrotar este viernes al promisorio paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (169°) por parciales de 2-6, 6-2 y 6-3, tras dos horas y 15 minutos de un partido donde se repuso a un festival de errores no forzados y terminó mostrando un gran nivel.

En el primer set el nacido en Arica fue muy bajo, desperdiciando un punto de quiebre en el tercer juego, para luego sufrir breaks al presentar un débil servicio. En el segundo episodio el nacional mostró una muchísima mejor versión y arrancó con dos quiebres y selló la manga con un ace en el último game.

En el tercer capítulo el criollo desaprovechó dos bolas de break en el tercer game, pero logró una ruptura en el quinto juego tras un maravilloso tiro ganador de revés paralelo. Al final, "Gago" sentenció la victoria con otro quiebre en el noveno para sumar su segundo triunfo ante el guaraní.

Con esto, Garin saltó al casillero 99 del ranking en vivo, pero aún podría ser superado por otros jugadores, como el español Carlos Taberner (104°) y Tomás Barrios (111°), quienes juegan a continuación en la capital uruguaya, además del peruano Ignacio Buse (110°) y el argentino Román Burruchaga (107°).

Una victoria más -ante Taberner o Barrios- le garantizará a Garin volver al Top 100 desde este mismo lunes 17 de noviembre, porque treparía a un inalcanzable puesto 92. De paso, también sellaría su ingreso directo al cuadro principal del Abierto de Australia 2026.