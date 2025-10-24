Garin tuvo otro partido aplazado en el Challenger de Costa Do Sauipe por tormenta

El tenista chileno Cristian Garin (107° del ATP) vio frenado su cometido este viernes en la segunda ronda del Challenger 125 de Costa Do Sauipe, ya que una tormenta obligó a suspender su duelo ante el argentino Andrea Collarini (285°) en el inicio del segundo set.

Pese a que el criollo venció por 6-1 la primera manga, la organización optó por no continuar con el enfrentamiento y este se reanudará durante este sábado 25 de octubre no antes de las 11:00 horas (14:00 GMT).

Esta situación no es nueva para Garin, ya que la raqueta nacional vio aplazado su estreno en el torneo cuando le tocó enfrentar al trasandino Genaro Olivieri (225°) este pasado martes 21.

Sin embargo, la lluvia suspendió dos veces el encuentro y este no se jugó hasta el pasado jueves 23. Allí, el chileno pudo imponerse con parciales de 6-4 y 6-4 para citarse con Collarini en esta instancia.