Garin tuvo otro partido aplazado en el Challenger de Costa Do Sauipe por tormenta
El chileno superó el primer set con solvencia ante el argentino Andrea Collarini.
El tenista chileno Cristian Garin (107° del ATP) vio frenado su cometido este viernes en la segunda ronda del Challenger 125 de Costa Do Sauipe, ya que una tormenta obligó a suspender su duelo ante el argentino Andrea Collarini (285°) en el inicio del segundo set.
Pese a que el criollo venció por 6-1 la primera manga, la organización optó por no continuar con el enfrentamiento y este se reanudará durante este sábado 25 de octubre no antes de las 11:00 horas (14:00 GMT).
Esta situación no es nueva para Garin, ya que la raqueta nacional vio aplazado su estreno en el torneo cuando le tocó enfrentar al trasandino Genaro Olivieri (225°) este pasado martes 21.
Sin embargo, la lluvia suspendió dos veces el encuentro y este no se jugó hasta el pasado jueves 23. Allí, el chileno pudo imponerse con parciales de 6-4 y 6-4 para citarse con Collarini en esta instancia.