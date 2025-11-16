Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin
Palmarés: Cristian Garin consiguió su cuarto título Challenger en 2025 tras ganar en Montevideo
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La raqueta criolla suma ocho conquistas en este formato.
La raqueta criolla suma ocho conquistas en este formato.
Luego de consagrarse en el Challenger de Montevideo, el tenista chileno Cristian Garin (105° del ATP) sumó su cuarto título del año en este formato de torneo y consiguió alcanzar los 21 trofeos en su etapa como profesional.
Revisa el listado completo: