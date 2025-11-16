Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

Palmarés: Cristian Garin consiguió su cuarto título Challenger en 2025 tras ganar en Montevideo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La raqueta criolla suma ocho conquistas en este formato.

Palmarés: Cristian Garin consiguió su cuarto título Challenger en 2025 tras ganar en Montevideo
Luego de consagrarse en el Challenger de Montevideo, el tenista chileno Cristian Garin (105° del ATP) sumó su cuarto título del año en este formato de torneo y consiguió alcanzar los 21 trofeos en su etapa como profesional.

Revisa el listado completo:

  • 2014: ITF M15 Argentina F20
  • 2014: ITF M15 Brazil F11
  • 2014: ITF M15 Spain F12
  • 2014: ITF M15 Brazil F4
  • 2016: ITF M15 Italy F19
  • 2016: ITF M15 Tunisia F21
  • 2016: ITF M15 Tunisia F20
  • 2016: ITF M15 Spain F5
  • 2016: Challenger de Lima
  • 2018: Challenger de Campinas
  • 2018: Challenger de Santo Domingo
  • 2018: Challenger de Lima
  • 2019: ATP 250 Houston
  • 2019: ATP 250 Múnich
  • 2020: ATP 250 Córdoba
  • 2020: ATP 500 Río de Janeiro
  • 2021: ATP 250 Santiago
  • 2025: Challenger de Mauthausen
  • 2025: Challenger de Oeiras
  • 2025: Challenger de Antofagasta
  • 2025: Challenger de Montevideo

