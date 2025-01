Sinner y la réplica a Jarry en el tema dopaje: No es mi culpa si el protocolo no funcionó bien

El italiano Jannik Sinner (1° de la ATP) aprovechó su victoria contra Nicolás Jarry (36°) en primera ronda del Australia Open para desmarcarse de comparativas respecto al caso que lo tuvo en tela de juicio por dopaje, instancia en la que el juicio lo declaró como inocente.

"Soy honesto, no sé los detalles de su caso, es difícil decir lo que pasó. No puedo hablar de diferencias de trato. Hay un protocolo y no es mi culpa si aquello no funcionó bien", aseveró el tenista europeo de 23 años.

Seguido a esto, añadió: "Lo siento por los jugadores que están pasando por este tipo de cosas, pero no sé las diferencias de mi caso y el suyo (Jarry). Solo sé lo que me ocurrió a mí y que todavía me sigue pasando. Al final, me juzgaron como inocente".

"La cantidad que encontraron en mi cuerpo es menos de una billonésima parte de un gramo. No sé cómo fue su caso", cerró con insistencia Sinner.

Nicolás Jarry afrontó un castigo de 11 meses por parte de la ITF cuando en abril de 2020 arrojó positivo de ligandrol y estanozolol. En tanto, el italiano estuvo en la palestra por un anabólico en 2024, pero desde el ente reconocieron que fue un accidente.