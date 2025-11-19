El exnúmero uno Lleyton Hewitt retornó al tenis para jugar junto a su hijo en el Challenger de Sydney

Este miércoles, el extenista australiano, y exnúmero 1 del mundo, Lleyton Hewitt retornó al tenis a los 44 años tras 10 años de inactividad (5 en dobles) para jugar junto a su hijo Cruz, de 16 años, en dobles por el Challenger de Sydney.

El australiano selló su retorno con una gran victoria por 6-1 y 6-0 ante Hayden Jones y Pavle Marinkov en 46 minutos de juego.

Hewitt se instaló en la competencia luego de aceptar una de las wild card (invitación) de la competencia.

Ahora, padre e hijo se deberán enfrentar a la dupla australiana conformada por Calum Puttergill y Dane Sweeny en los cuartos de final.