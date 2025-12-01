El tenis italiano llora la muerte de la leyenda Nicola Pietrangeli

El tenis italiano despidió este lunes a una de sus más grandes leyendas: Nicola Pietrangeli. El histórico jugador, primer tenista de ese país en ganar un torneo de Grand Slam, falleció a la edad de 92 años.

"El tenis italiano llora a su ídolo. Nicola Pietrangeli, el único tenista italiano incluido en el Salón de la Fama del Tenis Mundial, falleció a los 92 años", informó la federación de tenis y pádel de Italia (FITP).

Pietrangeli dejó un legado imborrable en la historia del deporte. Fue campeón de Roland Garros en dos ocasiones, en los años 1959 y 1960. Además, como capitán, guio a Italia a la conquista de su primera y, hasta el renacer del equipo en 2023, única Copa Davis en el año 1976.

Nacido en Túnez en 1933 y de padres italianos, su familia se asentó en Roma tras la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de su carrera, Pietrangeli levantó 48 títulos y aún ostenta el récord de más partidos disputados (164) y más victorias (120) en la historia de la Copa Davis.

Angelo Binaghi, presidente de la FITP, lo despidió con emotivas palabras. "Hoy el tenis italiano pierde a su mayor símbolo y yo pierdo a un amigo. Nicola no solo fue un campeón: Fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis", expresó.