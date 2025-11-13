Alcaraz venció a Musetti en el Masters de Turín y terminará el año como número uno del mundo

El español Carlos Alcaraz venció este jueves al italiano Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en el cierre del Grupo "Jimmy Connors" en el Masters de Turín y aseguró cerrar el año como número uno del mundo en el ranking ATP.

Es la segunda vez que Alcaraz consigue este logro, tras el éxito en 2022, cuando se convirtió en el número uno más joven en la historia de la ATP.

Alcaraz competía con el italiano Jannik Sinner por la cima del ranking, pero el español dependía de sí mismo para lograrlo, con un pleno de victorias en la fase de grupos del Torneo de Maestros: Venció a Alex de Miñaur (7°), Taylor Fritz (6°) y este jueves a Musetti (9°).

Durante la temporada, Alcaraz ha ganado 70 partidos, y ha sumado ocho títulos: Tokio, Cincinatti, Queen's, Roma, Montecarlo, Rotterdam, Roland Garros y el US Open. Sólo perdió finales en Wimbledon y Barcelona.

Con la victoria, además, Alcaraz cerró como líder el Grupo "Jimmy Connors" y evitó una semifinal con Sinner en Turín.

Su rival se definirá este viernes, cuando se enfrenten Alexander Zverev (3°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (8°) en la definición del Grupo "Bjorn Borg".