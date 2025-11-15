¿Cuándo y dónde ver la final del Masters de Turín entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz?

El italiano Jannik Sinner (2° del ATP) y el español Carlos Alcaraz (1°) vuelven a verse las caras este año en una nueva definición por un título, esta vez teniendo al Masters de Turín como el evento que propone un choque entre los dos mejores del circuito.

Mientras que el jugador que figura como anfitrión de este torneo llegó tras imponerse por 7-5 y 6-2 ante el australiano Alex de Miñaur (7°), el murciano hizo lo propio luego de vencer con parciales de 6-2 y 6-4 al canadiense Felix Auger-Aliassime (8°).

El encuentro entre los dos mejores contendientes está pactado para las 14:00 horas de nuestro país (17:00 GMT) y podrás seguirlo a través de la señal televisiva de ESPN junto a las plataformas de streaming Disney+ y Tennis TV.

En el historial reciente, Alcaraz domina a Sinner este año tras vencer en las finales del ATP de Roma, Roland Garros y US Open. Por su parte, el oriundo de San Candido supo festejar en la definición en Wimbledon, además de la exhibición en el Six Kings Slam de Riyadh.