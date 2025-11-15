Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Finales ATP

Jannik Sinner se mostró imparable para avanzar a la final del Masters de Turín

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE
El italiano Jannik Sinner (2° de la ATP) anuló este sábado la rebeldía del australiano Álex de Miñaur y lo venció por 7-5 y 6-2 para sellar su pase a la gran final de la Copa de Maestros y mantuvo intacto el amenazador pleno de victorias desde 2023 en Turín.

Sinner fue superior en pista rápida cubierta, superficie donde ya suma 30 victorias seguidas y solo Alcaraz se erige como su posible competencia en esta superficie.

Eso sí, no lo tuvo fácil para alcanzar su tercera final consecutiva en Turín. Sobre todo en el primer set. El australiano, que solo cuenta con una victoria en fase de grupos, la única de su carrera en unas Finales ATP, quiso dar la campanada ante el campeón reinante. Quiso romper con todo el imaginario previo establecido, pero finalmente se quedó en el intento.

Otra final para Sinner. Otra en Turín, donde se siente como en casa. Sin perder desde 2023 y en el duelo decisivo se verá las caras ante el ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y el canadiense Félix Auger-Aliassime.

