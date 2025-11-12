Jannik Sinner venció a Alexander Zverev y clasificó a las semifinales del Masters de Turín

El italiano Jannik Sinner, número dos del ranking mundial, clasificó por tercera vez consecutiva a las semifinales del Masters de Turín, tras vencer este miércoles al alemán Alexander Zverev (3°).

Sinner, local ante su público en Italia, celebró después de una hora y 38 minutos, con un sólido 6-4 y 6-3.

El resultado dejó a Sinner como líder del Grupo "Bjorn Borg", faltando un partido para terminar esta fase, en donde debe enfrentar al norteamericano Ben Shelton (5°).

Zverev, por su lado, se jugará la clasificación en esa tercera fecha, cuando enfrente al canadiense Felix Auger-Aliassime (8°).

Sinner está obligado a ganar todos los partidos de esta semana en Turín para aspirar a cerrar el año como número uno del mundo, aunque no depende de sí mismo, ya que necesita una serie de resultados este jueves, en el Grupo "Jimmy Connors", para lograrlo.

Este jueves, el italiano Lorenzo Musetti (9°) enfrentará al líder del ranking, el español Carlos Alcaraz (1°), y debe vencer para darle una mano a su compatriota Sinner en esa pelea por el número uno.

También dependiendo de lo que hagan Taylor Fritz (6°) y Alex de Miñaur (7°), en semifinales puede haber un cruce entre Alcaraz y Sinner, y estará en juego el terminar el año como el mejor del mundo.