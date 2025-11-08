Novak Djokovic se bajó por lesión de las Finales ATP de Turín

El serbio Novak Djokovic, quinto del ranking mundial, anunció que se bajó de la Finales ATP 2025 que se disputarán en Turín, solo minutos después de haber ganado el título en el torneo de Atenas, en Grecia.

"Tenía muchas ganas de competir en Turín y dar lo mejor de mí, pero después de la final en Atenas, me entristece anunciar que debo retirarme debido a una lesión en curso", anunció el serbio de 38 años, después de haber vencido en tres horas al italiano Lorenzo Musetti (9°).

Será el propio Musetti el que ocupará su lugar en el torneo turinés, ya que era primer reserva. Entrará al grupo "Jimmy Connors", en el que está también el español Carlos Alcaraz (2°).

Djokovic, el más ganador en la historia del torneo de maestros, con siete títulos, se bajó por segunda vez consecutiva. La última vez que lo ganó fue su última presentanción, en 2023.

Con la baja de Djokovic y el ingreso de Musetti, por primera vez Italia tendrá dos clasificados en el torneo de individuales y dos en el de dobles.

Musetti se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz el lunes, no antes de las 10:00 horas (13:00 GMT).