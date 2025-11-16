Sinner venció a Alcaraz y se alzó nuevamente con el Masters de Turín

El italiano Jannik Sinner (2° de la ATP) tumbó este domingo al español Carlos Alcaraz (1°) al vencerlo por un categórico 7-6 (4) y 7-5 en la gran final de Masters de Turín y se coronó como 'Maestro' por segundo año consecutivo sin perder un set en su camino en sendas ocasiones.

Sinner y Alcaraz regalaron una final a la altura de lo esperado con el máximo nivel para cerrar la Copa de Maestros. Fue su sexto encuentro del año. Todos en finales. Son siete consecutivas contando Pekín 2024 y en esta ocasión el italiano fue profeta en su tierra. Redujo el potencial de Alcaraz. Mantuvo su reinado en pista rápida cubierta. Brindó el trofeo por segundo año consecutivo al Inalpi Arena de Turín, a una grada que le venera.

Invictos llegaron ambos a la gran cita. Con menos descanso Alcaraz, que requirió de asistencia médica en el primer set y jugó toda la segunda manga con un vendaje en su pierna derecha, a la altura del muslo, justo por encima de la rodilla. Jugó su semifinal del sábado varias horas después de que finalizara la de Sinner.

Ninguno consiguió imponer del todo su tenis en el primer envite, pero Sinner estuvo más cómodo, más certero, más entero, más descansado también. Los casi 12 minutos que estuvo parado el choque por una emergencia sanitaria en la grada no ayudaron.

Así, otra vez ante su gente, otra vez en Turín, otra vez sin perder un solo set, se proclamó 'Maestro' por segunda vez. En la primera bola de partido que tuvo para romper por segunda vez a Alcaraz, para hacer inútil el esfuerzo del español. Eficacia pura. Alcaraz, por su parte, se queda el número 1 y piensa ya en la Copa Davis.