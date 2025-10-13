La ITF lanzó programa para apoyar la salud mental y física de los tenistas
El organismo proporcionará recursos personalizados.
El organismo proporcionará recursos personalizados.
La Federación Internacional de Tenis (ITF) lanzó este lunes el "Programa de Cuidado del Jugador", una iniciativa diseñada para el bienestar de los deportistas y para apoyar la salud mental y física de los tenistas, tanto dentro como fuera de la pista.
El organismo rector del tenis mundial proporcionará "recursos personalizados" y "asesoramiento especializado" a todos los jugadores de los circuitos profesionales de la ITF, incluyendo el World Tennis Tour, el Wheelchair Tennis Tour (silla de ruedas) y el Beach Tennis Tour (tenis playa).
El estadounidense David Haggerty, presidente de la organización, afirmó: "Reconocemos que los jugadores son más que simples competidores, y este nuevo programa se basa en el principio de que el rendimiento óptimo como tenista internacional solo se puede lograr mediante una combinación de salud física y bienestar mental".
Entre los recursos prácticos que ofrecen para los tenistas está la optimización del sueño, cuestiones financieras básicas como la elaboración de presupuestos, el ahorro y la fiscalidad deportiva y asesoramiento especializado para desenvolverse en el mundo digital y lidiar con el abuso en internet.