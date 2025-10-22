"Buena presencia y muy alegre": La extraña oferta laboral que publicó Marcelo Ríos

Marcelo Ríos, exnúmero uno del tenis mundial, sorprendió en sus redes sociales con una extraña publicación, buscando una "ama de casa" con características específicas que acapararon la atención de sus seguidores.

"Busco ama de casa, entre 20-40 años, ojalá sin familia y que pueda trabajar de lunes a viernes. Buena presencia y muy alegre, que sepa cocinar y hacer masajes. Escribirme a mi DM. Gracias", publicó Ríos, con una fotografía de una muñeca haciendo labores domésticas.

La publicación generó muchos comentarios de sus seguidores, y horas después, Rios hizo un nuevo anuncio, señalando que encontró lo que buscaba, pero aún así añadió nuevos requisitos.

"Ya la encontré, muchas gracias, pero como en pedir no hay engaño, necesito tres requisitos más: Que sepa jugar tenis, que me deje durmiendo antes de irse y que sepa manejar el jet ski", escribió el extenista, generando otra veces decenas de comentarios.

Revisa las publicaciones del "Chino" Ríos:

