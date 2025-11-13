"Vergüenza": Marcelo Ríos criticó al Presidente Boric y entregó su opción para el domingo

El extenista chileno Marcelo Ríos reapareció en la escena política para criticar duramente al Presidente de la República, Gabriel Boric, y expresó su opción política de cara a las elecciones de este domingo invitando a votar por el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

"Siempre me ha gustado a mí dar mi opinión política cuando hay elecciones y con mayor razón hoy que estamos a pocos días de tener unas elecciones más importantes en la historia de nuestro país, y para qué nos vamos a mentir. El gobierno ha sido una mierda, se han robado plata, han habido cuentas de electricidad erradas y han perjudicado a los chilenos en muchas maneras", dijo en Instagram.

"Creo que no podemos continuar con esto. Es decir, no podemos caer más bajo. Tener un presidente de que no se sube el cierre del 'marruecos', delante de otras personalidades, o que el tipo anda con zapatos sucios, mal agestado, es una vergüenza como país, una vergüenza y a mí me avergüenza tener un presidente así", añadió.

"Yo por eso he tomado la decisión de buscar al presidente hoy en día más perro, que vaya con convicción, que saque adelante este país, a pesar de que yo sé que en 4 años no se va a poder hacer nada. Se puede avanzar y por qué no empezar desde ahora. Un presidente que ocupe la fuerza de manera responsable, que saque a gente que no tiene que estar en este país y que metan preso a gente que debe estar en la cárcel", complementó antes de expresar su voto por Kaiser.

"Hoy en día un menor de edad sale libre y no tiene ninguna pena. Es decir, un tipo de 17 años a los 20 años es un ladrón o un homicida profesional. Y creo que eso está muy mal, creo que tenemos malas formas de gobernar el país hoy en día. Es decir, si yo no mal lo recuerdo, en Irán si tú robas te cortan las manos. Si tú botas basura en la calle en Singapur, te vas preso. O sea, es un poco extremo, pero es la única manera de mantener un país limpio y mantener un país seguro. Hoy en día no se puede andar en la calle. Te roban, portonazos, la gente está asustada y hay que cambiar eso. Así que yo los invito a votar por un presidente que me ha demostrado que tiene los cojones y quiere sacar el país adelante y de una manera que a mí me gusta. Así que los invito a votar por Kaiser este domingo y saquemos a Chile adelante", finalizó.