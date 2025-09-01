"Bienvenida Celeste": Nicolás Jarry compartió su alegría tras el nacimiento de su tercera hija

El tenista chileno Nicolás Jarry (102° del ATP) atraviesa días muy especiales fuera de las canchas tras anunciar junto a su esposa, Laura Urruticoechea, la llegada de su hija Celeste, la primera niña del matrimonio.

La pareja, que ya tenía a Juan y Santiago, compartió en redes sociales tiernas postales del nacimiento, donde el tenista escribió un sencillo pero emotivo "Bienvenida Celeste".

"Hace un par de días, y unas semanas antes de lo esperado, llegó nuestra Celeste. Felizmente tanto Laura como Celeste ya se encuentran bien, pero es dado esto que lamentablemente he decidido bajarme de la Copa Davis", expresó en su cuenta de Instagram.

"Como saben, la Davis siempre ha sido de mis prioridades y es de los eventos que más felicidad me han dado en mi carrera, así que estoy triste de esta decisión, pero mi decisión y mi cabeza están junto a mi familia en este momento", sumó.

"Creo plenamente en el equipo, hablé con el capitán (Nicolás Massú) y les deseo la mejor de las suertes. Sé que darán lo mejor por Chile y agradezco a todos por el apoyo. Volveremos en un par de semanas a competir, con la mejor de las energías y ánimos", cerró.

Así mismo, Urruticoechea acompañó las imágenes con mensajes como "Daddy feliz" y "ayer recibimos a nuestra Celeste", evidenciando la alegría por este nuevo capítulo en sus vidas.

Con la llegada de Celeste, Jarry priorizará a su familia y con ello se asuentará de la lista de nominados para la serie de Copa Davis frente a Luxemburgo, el 13 y 14 de septiembre en Santiago.