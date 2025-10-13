¿Dónde y cuándo ver a Nicolás Jarry en su estreno en el ATP de Almaty?

El tenista chileno Nicolás Jarry (109° del mundo) volverá esta semana al circuito mayor y nuevamente disputará un ATP 250, cuando se estrene en el torneo de Almaty, en Kazajistán.

Y el chileno ya tiene programación para su debut en el certamen, donde enfrentará al invitado local Timofey Skatov (236° del orbe).

El ahora número tres de Chile se medirá con el dueño de casa en el segundo turno del court central, cuya acción arranca a las 3:00 horas de la madrugada del martes en nuestro país por lo que saltará a la cancha a eso de las 4:30 horas.

Consignar que Jarry ya se enfrentó en una ocasión a Skatov, en la qualy del Abierto de Australia 2023, con victoria para el nacional por 4-6, 7-5 y 6-1.

En caso de vencer, el nieto de Jaime Fillol enfrentará al italiano Flavio Cobolli (22°), quien quedó libre en primera en su condición de tercer cabeza de serie.

Este y todos los partidos los podrás ver a través de la señal de ESPN en la plataforma de Disney+.