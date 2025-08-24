Jarry quedó eliminado del US Open en primera ronda a manos de Mensik

El tenista nacional Nicolás Jarry (102°) tuvo debut y despedida en el US Open 2025 tras sufrir una dura caída a manos del joven checo Jakub Mensik (16°) por tres sets en la jornada inaugural del cuadro principal.

Jarry abrió la acción en la cancha Grandstand y pese a un reñido primer parcial, terminó derrotado por un marcador de 7-6(5), 6-3 y 6-4, en dos horas y 24 minutos.

La primera raqueta criolla tuvo un irregular partido, con algunos pasajes positivos que no bastaron para revertir sus fallos y también la capacidad del europeo de concretar sus opciones luego de la manga inicial que se fue al tie break gracias a un rompimiento de cada lado.

En el segundo episodio Mensik quebró para el 2-0 transitorio, que ratificó con su servicio. Jarry tuvo un punto de quiebre para mantenerse con vida en el set, pero el checo logró revertir el game para el 6-3.

El set final tuvo a Mensik en ventaja en tierra derecha, pues logró quebrarle a Jarry y así ubicarse 5-4 arriba. "Nico" pudo igualar con tres break points que lamentablemente desperdició, cerrándose definitivamente la derrota.