Jarry y su triunfazo ante Rune en Wimbledon: Llevo mucho tiempo haciendo las cosas bien

El tenista chileno Nicolás Jarry conversó con Sebastián Varela, reportero de Clay Tenis y corresponsal de Cooperativa Deportes en Wimbledon, tras su triunfal debut ante Holger Rune y evidenció su felicidad por arrancar con el pie derecho.

"Ya llevo mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Me han tocado draws difíciles, pero he jugado muchos partidos muy buenos y no he bajado los brazos", señaló.

Jarry valoró su buen momento tenístico, pues "cuando tengo derrotas, es bien jugado", que sumado al triunfo contra Rune "ayuda un montón para siempre ir subiendo de nivel".

El nacional dijo estar "siempre" motivado: "Todavía siento que me queda mucho dentro mío y sigo con muchas ganas de seguir mejorando".

En segunda ronda, el nacional se verá las caras ante el estadounidense Learner Tien (62°), a quien ya venció en el césped de Halle este año.