Nicolás Jarry conoció a su rival para su estreno en el Challenger de Villena

A casi un mes de su derrota en la primera ronda del US Open y tras bajarse de la Copa Davis por motivos personales, el tenista nacional Nicolás Jarry (111° del ranking ATP) tiene todo listo para retornar al circuito.

Es que este sábado se realizó el sorteo para el Challenger de Villena, en España, donde el chileno quedó como segundo sembrado y conoció al rival para su debut, el alemán Tom Gentzsch (286°)

El "Príncipe" enfrentará por primera vez al germano en un partido que aun no tiene programación, pero que debiera llevarse a cabo entre este próximo lunes 29 o martes 30 de septiembre.

En caso de superar al europeo, Jarry se verá las caras en segunda ronda con el vencedor del duelo entre el belga Kimmer Coppejans (186°) y el búlgaro Dimitar Kuzmanov (265°).