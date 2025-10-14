Nicolás Jarry explicó su retiro del ATP de Almaty

Nicolás Jarry (109° ATP) sorprendió este martes al retirarse del ATP 250 de Almaty, en Kazajistán, horas antes de su debut programado contra el local Timofey Skatov (236°), debido a una lesión en el codo derecho que arrastra desde hace casi dos semanas.

El chileno, quien ya cayó en primera ronda de dobles, no pudo recuperarse al cien por ciento y optó por priorizar su salud para cerrar la temporada 2025, marcada por una racha de seis derrotas consecutivas desde su histórico octavo de final en Wimbledon.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Jarry expresó su tristeza por la decisión. "Un poco triste. Llevo casi dos semanas con un tema en el codo que aún no se ha mejorado cien por ciento. No estoy pudiendo sacar, así que es imposible competir", lamentó el tenista nacional. Agregó que trabaja con su equipo para mejorar día a día, aunque el avance es más lento de lo esperado, y que intentará terminar bien la temporada.

El retiro impide a Jarry sumar puntos clave para retornar al top 100 y acceder directamente al Abierto de Australia 2026, evitando la qualy. En su reemplazo ingresó el lucky loser australiano Rinky Hijikata (114°), quien aprovechó la oportunidad y venció en primera ronda por 7-6(3), 2-6 y 6-3.

El chileno se mantiene inscrito en los Challengers de Brest y Bratislava, y luego aspira a la qualy del ATP 250 de Atenas, con lo que cerraría un año complicado plagado de lesiones y malos resultados.