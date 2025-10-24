Nicolás Jarry puso fin a su temporada 2025 por una lesión de codo

El tenista nacional Nicolás Jarry (114° de la ATP) comunicó el cierre anticipado de su temporada 2025 en el circuito debido a una lesión que iba a complicar la participación en la recta final del calendario.

Jarry se había retirado de algunos torneos en el último tiempo y, por medio de historias en su cuenta de Instagram, informó que "después de un par de revisiones con todo el equipo encontramos una pequeña fractura en mi codo derecho, que me viene molestando hace un par de semanas".

"Para recuperar son de cuatro a seis semanas, así que hablé con todo mi equipo y tomamos la decisión de ponerle fin a este año 2025 para poder recuperar bien, descansar y hacer una muy buena pretemporada", detalló.

"Está lejos de la forma en que me hubiera gustado terminar esta temporada, pero creo que todo pasa por algo. Hay que encontrarle la razón. Sé que este tiempo me va a ayudar en otros aspectos de mi vida", sumó el nacional.

De todas formas, Jarry demostró su convicción y apuntó alto para el regreso: "Sigo con todas las energías para volver a estar donde estuve en un minuto, y quería agradecerles a todos por el apoyo. Nos vemos pronto".