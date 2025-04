Nicolás Jarry reforzó su vínculo con la religión: Siento que ha faltado aplicar ese aspecto en mi vida

El tenista Nicolás Jarry (57°) se sinceró sobre su situación actual tras ganarle en primera ronda al alemán Daniel Altmaier (67°) en la primera ronda del ATP de Madrid y cómo lo ha tenido que afrontar; además, confesó haberse refugiado en la religión.

La segunda raqueta nacional comentó cómo se sintió durante el último tiempo: "Llevo un año pasándolo muy mal, ha sido bien difícil. Llevo mucho tiempo tratando de meter meditación y escribiendo sobre lo que siento".

"Siempre me he enfocado en hacer, hacer, hacer, seguir las indicaciones de los demás, pero nunca me dijeron: "Analiza cómo te hace sentir cada cosa", comentó en un podcast del torneo de Madrid.

También comentó el rol de la religión dentro de su vida: "Me crié católico y estoy tratando de incorporar ese lado de mi vida, porque si algo ha existido por miles de años, es por una razón. Tiene base muy importante y verdadera; estoy tratando de juntar todo eso con mis experiencias de casi 30 años de vida".

"Será una suerte esta en medio del torneo de Roma durante la elección del nuevo Papa. Soy muy religioso, pero siento que ha faltado aplicar ese aspecto en mi vida", expresó.

Por último, se refirió a su familia y al nacimiento de su tercer hijo: "Juanito tiene tres años, le encanta el tenis, le encanta estar conmigo. Cuando ve los carteles en los torneos, me pregunta: ¿Quién es él? Y cuando los ve en persona, los saluda por su nombre. Santi tiene un año y medio y es un poquito más revoltoso, y ahora viene una niñita. Ojalá siga todo bien. Ha sido un embarazo más difícil para Laura (su esposa); se ha sentido un poquito peor, tiene fecha para septiembre", concluyó.

Ahora Nicolás Jarry deberá enfrentar al húngaro Grigor Dimitrov este sábado 26 de abril a las 9:30 (13:00 GMT), por la segunda ronda del ATP de Madrid.