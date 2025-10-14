Nicolás Jarry se bajó del ATP de Almaty a horas de su estreno

El tenista chileno Nicolás Jarry (109° del mundo) decidió bajarse del ATP de Almaty, en Kazajistán, horas antes de su estreno en primera ronda ante el local Timofey Skatov (236°)-

Según la información de El Mercurio, el retiro del tenista nacional, quien ya había caído en el estreno en el cuadro de dobles ayer lunes, pasó por problemas en el codo derecho.

De esta manera, el nacional no pudo sumar valiosos puntos para intentar regresar al top 100 e ingresar de forma directa al Abierto de Australia 2026 y así evitar la desgastante clasificación.

La organización del torneo dio a conocer que en reemplazo del tenista chileno ingresó el lucky loser australiano Rinky Hijikata (114°).

Consignar que Jarry acumula seis derrotas consecutivas, pues no gana un partido desde su histórico Wimbledon, donde alcanzó los octavos de final.