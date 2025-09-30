Nicolás Jarry sufrió otra dura derrota y se despidió del Challenger de Alicante

El tenista chileno Nicolás Jarry (111° de la ATP) dio una muestra más de su irregular presente al caer este martes ante el alemán Tom Gentzsch (286°) en la primera ronda del Challenger de Alicante, en España.

El jugador nacional, segundo sembrado del torneo, se inclinó por 7-6 (4) y 6-3 en un partido que se prolongó por dos horas y cuatro minutos.

Después de un primer set parejo, un solitario quiebre en el sexto le permitió al germano tomar una ventaja que se haría imposible de revertir para el número dos de Chile

Pese a la caída, Jarry está escalando cuatro casilleros ubicándose en el puesto 107° de la clasificación a la espera de definir si juega en el ATP de Almaty o el de Bruselas, torneos para los cuales está inscrito para la semana del 13 de octubre.