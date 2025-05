Djokovic por quiebre con Murray: No logramos los resultados que esperábamos

El tenista serbio Novak Djokovic, que regresará a la competición en el torneo de Ginebra, este miércoles, anunció que su compatriota Dusan Vemic será su nuevo entrenador, en sustitución del británico Andy Murray, con el que semanas atrás dejó de trabajar por no alcanzar los resultados esperados, según explicó.

"No hay más de lo que ya se ha dicho. No era un compromiso a muy largo plazo. Australia fue una prueba y después decidimos ampliar a Indian Wells y Miami", dijo el ganador de veinticuatro Grand Slam.

"En cuanto llegara la temporada de arcilla la idea era ir torneo a torneo. Entonces decidimos que era el final y que teníamos que separarnos", añadió el serbio, que no ha ganado partido alguno en polvo de ladrillo en lo que va de 2025.

"Teníamos la sensación de que no podíamos sacar más rendimiento en la cancha de esta asociación", subrayó.

"Respeto a Andy (Murray) y eso no ha cambiado. Al contrario, mi pensamiento hacia él ha crecido ahora que le conozco más personalmente. Su nivel mental de tenis es brillante y una mentalidad poco habitual. Ve el tenis de una forma increíble pero no hemos logrado juntos lo que esperábamos a nivel de resultados. A veces funciona y a veces no. Pero lo intentamos", dijo en vísperas de su estreno en Ginebra, ante el húngaro Marton Fucsovics.

"No estoy buscando entrenador. Dusan Vemic formará parte de mi equipo en Ginebra y Roland Garros. Es el capitán del equipo serbio de la Copa Billie Jean King y ya estuvo en mi equipo hace años. Está aquí y estará en París", expresó.