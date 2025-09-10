Djokovic se mudó a Atenas tras críticas por apoyar protestas en contra del gobierno serbio

El tenista serbio Novak Djokovic (5° de la ATP) se instaló de forma permanente en Atenas junto a su familia tras meses de críticas de medios afines al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, que lo tildan de "traidor" por apoyar las protestas estudiantiles contra el gobierno local.

El tenista con más títulos del Grand Slam en la historia (24) ya se mudó a su nueva casa en Glyfada, un exclusivo barrio costero en el sur de Atenas, e inscribió a sus dos hijos, de 11 y 8 años, en una escuela privada donde empezarán el nuevo curso este mismo jueves, informó el portal griego Proto Thema.

El serbio, de 38 años, fue visto haciendo compras con su hijo mayor en tiendas y comercios de Glyfada, y muchos de los lugareños le piden autógrafos y fotos, según imágenes publicadas este miércoles en la prensa griega.

Djokovic encontró tiempo de probar incluso las pistas de tenis griegas, ya que se entrenó este martes junto con su hijo en el club de Kavouri, situado muy cerca de su nuevo hogar frente a una conocida playa a las afueras de la capital.

La superestrella busca una academia de tenis para dirigir en Atenas, mientras que para su propio entrenamiento el club de Tatoi, situado cerca de las fincas de la exfamilia real griega, parece llevar la delantera, informó Proto Thema.