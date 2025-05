Novak Djokovic alcanzó su esquivo título número 100 con el ATP de Ginebra

El serbio Novak Djokovic necesitó una sufrida remontada y gran resistencia para superar al polaco Hubert Hurkacz en tres sets y conquistar el ATP de Ginebra; que significó su ansiado título número 100.

"Nole" remó desde atrás y requirió ganar dos tie breaks para firmar la victoria con parciales de 5-7 y doble 7-6 (2) en tres horas y cinco minutos.

Djokovic estuvo contra las cuerdas al perder su servicio al principio del set decisivo luego estar 2-0 abajo. Hurkacz mantuvo la ventaja hasta un 4-2, pero "Nole" mostró su habilidad y experiencia para llevarse la corona, cortando la sequía que arrastraba.

El legendario tenista nacido en Belgrado dejó atrás sus intentos fallidos por el centenar en las finales en Shanghái ante Jannik Sinner y en Miami ante el checo Tomas Machac.

El serbio no celebraba desde los Juegos Olímpicos de París 2024, y no ganaba un torneo del circuito desde noviembre de 2023 con el Masters 1.000 de París y las Finales ATP; aunque tuvo que enderezar un partido que se le complicó mucho ante un rival motivado.

Title No. 100 in sight again 👀 @DjokerNole defeats Norrie 6-4 6-7 6-1 to reach his 143rd(!) ATP Final and will face Hurkacz for the Geneva crown! #gonetgenevaopen pic.twitter.com/WXHyYS2xcp

El ganador de 24 títulos de Grand Slam, 40 Masters 1.000 y siete Finales ATP, se situó como el tercer jugador en la historia con más trofeos, solo por detrás del suizo Roger Federer (103) y del estadounidense Jimmy Connors, quien más trofeos ostenta con 109.

Djokovic también puso fin a su mala racha en la gira de arcilla en la antesala de Roland Garros, pues no sumaba triunfos en esta superficie antes del torneo en tierras suizas: Su último festejo en este tipo de canchas fue el oro olímpico en París 2024.

Otro logro con la conquista fue que Djokovic se convirtió en el campeón de mayor edad en Ginebra con 38 años.

MILESTONE UNLOCKED 🔓@DjokerNole joins Roger Federer (103) and Jimmy Connors (109) as the only men to record 100 or more ATP Tour titles across their careers in the Open Era 🤩#ItAllAddsUp pic.twitter.com/3scGl9ehxo