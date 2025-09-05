Novak Djokovic: Quiero jugar la temporada completa de Grand Slam el próximo año
"Va a ser una tarea muy difícil", reconoció el serbio.
Tras caer en semifinales del US Open, el tenista serbio Novak Djokovic (7° del ATP) aseguró que su intención es seguir compitiendo en la élite pese a sus 38 años, aunque destacó la dificultad de enfrentar a rivales como Jannik Sinner o Carlos Alcaraz.
"Todavía quiero jugar los 'Grand Slam', la temporada completa el próximo año. Seguiré luchando e intentando llegar a las finales y pelear por otro título, al menos. Pero va a ser una tarea muy difícil", reconoció el serbio, quien suma 24 trofeos grandes en su carrera.
Seguido a esto, Djokovic repasó su temporada en Melbourne, París, Londres y Nueva York: "He perdido tres de los cuatro Grand Slam en semifinales contra estos chicos (Sinner y Alcaraz). Son demasiado buenos, juegan a un nivel muy alto".
"Los partidos al mejor de cinco sets hacen que sea muy difícil para mí jugar contra ellos, en especial en las etapas finales de un 'Grand Slam', sosteniendo ese nivel y ritmo durante tantas horas. En este punto de mi carrera, eso es algo que lamentablemente no puedo controlar. Solo puedo dar lo que puedo dar", agregó.
Por esa razón, Djokovic no descartó ajustar su calendario para priorizar torneos de formato más cortos: "Creo que tengo un poco más de opciones en partidos al mejor de tres. En torneos de una semana o en los Masters, donde tienes casi dos semanas y varios días entre partidos, eso podría servirme mejor en los enfrentamientos contra ellos".