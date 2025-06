Gilles Simon: Nadal empezó a gustar más cuando Djokovic entró en escena

El extenista francés Gilles Simon opinó de las discusiones sobre el favoritismo entre los históricos Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, con especiales palabras para el serbio y su repercusión.

"En mi generación, la gente decía que Roger (Federer) tenía mucho más talento que Rafa, que solo se basaba en su físico, pero Rafa ya ganaba partidos a los 16 años, lo que significa que aprendía más rápido que los demás", apuntó en conversación con Clay Tenis.

"Roger es más creativo y más agradable a la vista, por lo que la gente lo asocia con el talento y se pierde el resto", sumó.

Sin embargo, Simon destacó que Djokovic "ya era mejor que la mayoría cuando llegó, pero aún estaba por detrás de Roger y Rafa. No creo que mucha gente creyera que los superaría, así que cuando empezó a hacerlo, a la gente no le gustó. A todo el mundo le encantaba la rivalidad entre Roger y Rafa, no querían a un tercero".

"Roger era el jugador más querido, quizá de todos los tiempos, y a la mayoría de los aficionados no les gustaba Rafa cuando apareció, pero empezó a gustarle más cuando Novak entró en escena. Estoy seguro. Rafa empezó a ser más apreciado cuando empezaron a compararlo con Novak en lugar de con Roger", opinó.

El galo elogió a "Nole": "Al principio era el 'villano', pero esto es lo que más admiro de él: es fiel a sí mismo. Cuando dijo que quería batir los récords de Roger y Rafa, la gente pensó que era arrogante. Ahora que lo ha conseguido, hay que quitarse el sombrero".