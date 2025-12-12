Nadal fue operado de la mano derecha por una artrosis severa
La intervención consistió en una artroplastia.
El extenista español Rafa Nadal se sometió el jueves a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona, donde se le practicó una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis severa.
Según informó la Agencia EFE por información recabada de fuentes próximas este viernes, la intervención tuvo lugar por una "artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana", la que une la base del pulgar con la muñeca, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.
La operación fue realizada bajo la supervisión de Angel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa Nadal, junto con el Doctor Vilaró, y practicada por el Doctor Álex Lluch.
La intervención consistió en una "artroplastia" con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación.
A través de su cuenta de Instagram dio a conocer esta noticia y bromeando sobre esta operación: "Me parece que no podré jugar el Australian Open en enero. He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto"
