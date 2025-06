Nadal y su rol como entrenador: Al día de hoy no me veo, pero no sé lo que pasará en unos años

El extenista español Rafael Nadal tuvo una adaptación rápida a su nueva vida, alejada del ritmo de la competición en el que estuvo inmerso durante dos décadas, centrado en nuevas actividades en su día a día y, de momento, sin la idea de regresar como entrenador.

"No se sabe. Es difícil. No me veo al día de hoy. Tengo demasiadas cosas como para pensar en eso, pero es cierto que el tenis es una parte de mi vida y no digo que no a lo que pueda pasar en unos años", afirmó el ganador de 22 Grand Slams.

"Mi vida actual es una, no sé la que va a ser dentro de tres o cuatro años. Es un poco difícil decir cual es el día a día porque no hay una rutina como antes. Ahora es un período de hacer muchas cosas e ir entendiendo que es lo que me gusta más o menos", añadió.

"La adaptación fue rápida, pero todavía no soy capaz de establecer una rutina de lo que de verdad tengo que hacer. Hoy estoy aquí, después tengo otro evento, luego mañana reuniones. No es un día de decir tengo esto, esto y esto", cerró Nadal.