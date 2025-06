Aryna Sabalenka sigue firme en Roland Garros y entró a cuartos de final

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo, derrotó a la estadounidense Amanda Anisimova (16°) por 7-5 y 6-3, para acceder a los cuartos de final de Roland Garros.

Sabalenka alcanzó los cuartos de final demostrando solidez y ritmo en su juego, para quedar a un paso de igualar su actuación del año pasado en París e ir en busca del título.

Asimismo, consiguió una importante victoria, ya que la estadounidense, quien se mostró muy ofuscada por su rendimiento en la jornada, es una de las pocas jugadoras del circuito con un balance positivo contra la bielorrusa.

Su desafío en la ronda de las 8 mejores será ante la china Qinwen Zheng (8°), quien eliminó a la rusa Liudmila Samsonova (18°), el próximo martes 3 de junio.

