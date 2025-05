Novak Djokovic superó a Filip Misolic y accedió a octavos de Roland Garros

El tenista serbio Novak Djokovic (6° de la ATP) venció al austriaco Filip Misolic (153°) y se metió en los octavos de final de Roland Garros.

Djokovic solo necesitó tres sets para imponerse por 6-3, 6-4 y 6-2 al centroeuropéo en dos horas y 10 minutos de juego.

De este modo, el serbio de 38 años firmó su triunfo número 99 sobre la tierra batida de París, igualando los logrados en el Abierto de Australia, que ya conquistó en diez ocasiones.

Ahora, "Nole" deberá medirse ante el británico Cameron Norrie (81°), que consiguió superar la tercera ronda del certamen tras derrotar a su compatriota Jacob Fearnley (55°), el lunes 2 de junio no antes de las 05:00 horas (09:00 GMT).

