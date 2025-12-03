Serena Williams descartó su regreso al tenis: "Esto es una locura"

Serena Williams desmintió las especulaciones sobre un posible retorno al tenis profesional. La ganadora de 23 Grand Slams utilizó sus redes sociales para frenar la ola de rumores que se desató luego de que su nombre apareció nuevamente en el registro de la ITIA (Agencia Internacional de Integridad del Tenis). "No, no voy a volver, esto es una locura", sentenció la exnúmero uno del mundo.

La polémica surgió porque la atleta de 44 años se inscribió en el sistema antidopaje el pasado 6 de octubre, un paso obligatorio que exige seis meses de permanencia antes de poder competir oficialmente. Si bien nunca utilizó la palabra "retiro" tras su último partido en 2022, Williams aclaró que este movimiento administrativo no implica una vuelta a las canchas en abril de 2026, fecha en la que estaría habilitada.

Desde la entidad reguladora confirmaron el movimiento administrativo. Adrian Bassett, portavoz de la ITIA, explicó al diario New York Times la situación: "Nos notificó que quiere estar de vuelta en el sistema. No sé si esto quiere decir que va a volver o si quiere darse esa oportunidad". Pese a figurar en la lista y tener que reportar su ubicación para controles, la estadounidense insiste en que su etapa competitiva finalizó.