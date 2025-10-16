Sinner tumbó a Djokovic y repetirá final con Alcaraz en el Six Kings Slam de Arabia Saudita

El italiano Jannik Sinner, segundo del ranking mundial, acentuó el dominio que en los últimos tiempos tiene sobre el serbio Novak Djokovic (5°), y venció por 6-4 y 6-2, clasificando a la final del Six Kings Slam, torneo de exhibición en Arabia Saudita, en donde enfrentará al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz.

Sinner, vigente campeón en Riad, necesitó 63 minutos para doblegar por 6-4 y 6-2 al serbio, quien ha perdido siete de 11 duelos contra el italiano.

En la definición, por un premio de 6 millones de dólares, Sinner volverá a verse las caras con Alcaraz, a quien venció en la final de 2024.

Alcaraz logró clasificar a la final tras vencer en el turno previo al estadounidense Taylor Fritz (4°), también con un 6-4 y 6-2.

Entre el italiano y el español han disputado 15 partidos. Siete de ellos han sido finales. Alcaraz ha ganado 10 de los quince, entre ellos los dos más recientes, las finales del US Open y del Masters 1.000 de Cincinnati. La victoria última de Sinner fue en Wimbledon.