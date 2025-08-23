Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago5.7°
Humedad64%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Tenis | Tenistas chilenas

Antonia Vergara conquistó el W15 de Santiago 2 y ganó su segundo título consecutivo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La chilena se meterá dentro de las 600 mejores del mundo en la WTA.

Antonia Vergara conquistó el W15 de Santiago 2 y ganó su segundo título consecutivo
 Mediap_sport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La tenista chilena Antonia Vergara (662° de la WTA) conquistó este sábado el W15 de Santiago 2 luego de vencer en la final a la ecuatoriana Mell Reasco (sin ranking).

La jugadora nacional se impuso por 6-3 y 6-2 para sumar su segundo título seguido luego de haber ganado el domingo pasado el W15 de Santiago.

Este resultado le permitirá a la joven tenista nacional de 18 años lograr un nuevo ascenso en la clasificación mundial para situarse en el puesto 586° del Ranking Live.

Esta será de paso su mejor ubicación en el listado planetario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada