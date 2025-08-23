Tópicos: Deportes | Tenis | Tenistas chilenas
Antonia Vergara conquistó el W15 de Santiago 2 y ganó su segundo título consecutivo
La chilena se meterá dentro de las 600 mejores del mundo en la WTA.
La tenista chilena Antonia Vergara (662° de la WTA) conquistó este sábado el W15 de Santiago 2 luego de vencer en la final a la ecuatoriana Mell Reasco (sin ranking).
La jugadora nacional se impuso por 6-3 y 6-2 para sumar su segundo título seguido luego de haber ganado el domingo pasado el W15 de Santiago.
Este resultado le permitirá a la joven tenista nacional de 18 años lograr un nuevo ascenso en la clasificación mundial para situarse en el puesto 586° del Ranking Live.
Esta será de paso su mejor ubicación en el listado planetario.
