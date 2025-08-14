Antonia Vergara dio el golpe y se sumó a Fernanda Labraña en las semifinales del W15 de Santiago

Las chilenas Fernanda Labraña y Antonia Vergara celebraron este jueves y se instalaron entre las cuatro mejores del LP Open Series by IND, primer W15 que se disputa en Santiago.

En la jornada de este jueves, la número uno de Chile, Labraña, superó en el primer turno a la checa procedente de la qualy Katerina Mandelikova por parciales de 6-3 y 6-4.

Acto seguido, la joven promesa nacional Vergara dio la sorpresa del día, al derrotar a la primera sembrada del cuadro, la argentina Victoria Bosio, por 7-5, 2-0 y retiro de la trasandina.

Este viernes se definirán las finalistas, a partir de las 11:00 horas (16:00 GMT).

Labraña se medirá con la sexta sembrada, la argentina Carla Markus. Luego, Vergara enfrentará a la también trasandina Justina González.

Ambos compromisos se disputarán en el Court Central "Anita Lizana" del Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional, con entrada liberada para el público.

Además, se llevarán a cabo las semifinales duplas, cuadro donde también hay presencia chilena.

En la primera semifinal, Labraña y la peruana Romina Ccuno enfrentarán a las trasandinas Pilar Beveraggi y Marina Bulbarella.

Y en el segundo encuentro, la chilena Jimar Gerald González y la ecuatoriana Mell Reasco se medirán ante la argentina Justina González y la mexicana Natalia Sousa Salazar.