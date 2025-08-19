Chilenas avanzaron en inicio del segundo W15 LP Open series

El cuadro principal del Segundo W15 LP Open Series by IND arrancó este martes en el Parque Estadio Nacional con una sólida jornada para el tenis femenino chileno, marcada por múltiples triunfos nacionales.

La campeona de la semana pasada, Antonia Vergara, debutó con victoria frente a la argentina Camila Markus —hermana de la finalista Carla Markus— por 6-4 y 6-4. Su próximo desafío será ante Agustina Soto, quien se impuso en un dramático duelo local sobre Samantha Álvarez por 6-1, 4-6 y 7-6(5).

La primera sembrada del torneo, Fernanda Labraña, derrotó sin contratiempos a la argentina Lourdes Ayala por 6-1 y 6-3, y en octavos enfrentará a la iquiqueña Jimar Gerald. La chilena se cobró revancha de su caída la semana pasada, superando esta vez a la checa Katerina Mandelikova por 6-2 y 6-3.

Otro de los triunfos locales lo consiguió Isidora Lisboa, vencedora sobre su compatriota Camila Zouein por 6-3 y 6-1. Lisboa medirá fuerzas ahora frente a la argentina Carla Markus, finalista del primer W15.

También celebró en su estreno la semifinalista de los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025, Camila Rodero, quien derrotó a la brasileña Catarina Melleiro por 6-4 y 6-1. En la siguiente ronda se medirá con la peruana Romina Ccuno, campeona en dobles la semana pasada.

La acción continuará este miércoles desde las 10:00 horas en el Court Central Anita Lizana, con el duelo entre Vergara y Soto. En paralelo, en la cancha 8, Rodero buscará los cuartos de final frente a Cuno. Tras el primer partido del Court Central, Labraña y Gerald chocarán por un lugar en la tercera ronda. Tras el partido de Rodero, Lisboa irá por el golpe de la jornada frente a Markus.

Los LP Open Series by IND son posibles gracias al apoyo de LP Chile, pilar del tenis femenino nacional, junto a la Federación de Tenis de Chile y el Instituto Nacional de Deportes (IND). La entrada es liberada.