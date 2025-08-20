Fernanda Labraña y Antonia Vergara avanzaron a cuartos de final en el segundo W15 de Santiago

Las chilenas Fernanda Labraña y Antonia Vergara avanzaron este miércoles a los cuartos de final del segundo torneo W15 Santiago, tras ganar sus respectivos duelos de octavos en el Court "Anita Lizana" del Parque Estadio Nacional.

En el turno inicial de la jornada, Vergara, quien conquistó la semana pasada su primer título, derrotó con solidez a Agustina Soto por 6-3 y 6-2.

Más tarde, Labraña sacó adelante un duro compromiso frente a Jimar Gerald, imponiéndose por 6-4, 3-6 y 6-3.

En la próxima ronda, Labraña se medirá ante la peruana procedente de la qualy Michela Castro, mientras que Vergara reeditará la final de la semana pasada frente a la argentina Carla Markus, quien venció a la chilena Isidora Lisboa por 6-2 y 6-3.

Por su parte, Camila Rodero no pudo avanzar a la tercera ronda. La semifinalista de los Panamericanos Juveniles Asunción 2025 cayó en un exigente partido frente a la peruana y quinta sembrada del cuadro, Romina Ccuno, quien se impuso por 3-6, 6-2 y 6-3.

El certamen continuará este jueves desde las 11:00 horas (15:00 GMT), con los partidos de cuartos de final en singles y dobles.