Alcaraz pasó sin problemas a semis en Tokio e igualó su temporada con más triunfos

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, dio un nuevo paso en el ATP de Tokio tras vencer con solidez al estadounidense Brandon Nakashima (33°) en cuartos de final, alcanzando de paso su novena semifinal consecutiva en el circuito, con un récord incluido.

Tras algunas dudas físicas en el debut, el español reafirmó la recuperación que mostró ante el belga Zizou Bergs y eliminó a Nakashima por 6-2 y 6–4, con un alto nivel de tenis, en una hora y 20 minutos.

De esta manera, Alcaraz alcanzó su triunfo número 65 del 2025, igualando su mejor registro de victorias en una temporada, que data de 2023.

El murciano se enfrentará al noruego Casper Ruud (12°), que ganó con autoridad al australiano Aleksandar Vukic (95°) por 6-3 y 6-2 en menos de una hora.