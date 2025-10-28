Alcaraz perdió en su debut en el Masters de París y puso en peligro su sitial en la cima de la ATP
El español perdió ante Cameron Norrie en segunda ronda.
Jannik Sinner puede recuperar el número uno si gana el torneo en Francia.
El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, sufrió una sorpresiva derrota este martes en su estreno en el Masters 1.000 de París, tras caer ante el británico Cameron Norrie (31°) en la segunda ronda.
Alcaraz sucumbió ante la experiencia del brutánico, extop 10, y se despidió de París-Bercy por 4-6, 6-3 y 6-4 en dos horas y 25 minutos.
La derrota significó la pérdida de una racha para Alcaraz, ya que llevaba 17 triunfos consecutivos en torneos Masters 1.000, y también hipotecó su sitial en la cima del ranking ATP.
En caso que Jannik Sinner gane el torneo de París, el español perderá el número uno del mundo a manos del italiano.
Alcaraz, además, no sufría un tropiezo en un estreno desde marzo pasado, cuando perdió ante el belga David Goffin (122°) en el Masters de Miami.
En la siguiente ronda en París, Norrie enfrentará al ganador de la llave que jugarán el monegasco Valentin Vacherot (40°) y el francés Arthur Rinderknech (29°).