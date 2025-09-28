Alejandro Tabilo tiene programación para debutar en la qualy del Masters de Shanghai

El tenista nacional Alejandro Tabilo (74° del ranking mundial) tiene todo listo y dispuesto para lo que será su estreno en la qualy del Masters 1.000 de Shanghai.

El chileno, quien viene de ser eliminado en su estreno en el ATP 500 de Tokio, quedó como máximo favorito de la ronda clasificatoria, donde enfrentará al local Jie Cui (308°).

El encuentro, el primero entre "Jano" y su rival asiático, fue programado para el segundo turno del Court Central, es decir, no antes de las 03:00 horas de la mañana de este lunes (06:00 GMT).

Si logra superar al oriental, Tabilo disputará el paso al cuadro principal con el vencedor del cruce entre el chino Fajing Sun (225°) y el francés Harold Mayot (150°).